Cheia vai chegar a Almeirim. Estradas e escolas fechadas

A Câmara Municipal de Almeirim e o Serviço Municipal de Proteção Civil emitiram esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, um aviso urgente à população devido ao risco elevado de cheias nas próximas horas, provocado pelo aumento significativo dos caudais do rio Tejo e pela forte precipitação prevista para a região.

As autoridades alertam sobretudo a população que vive em zonas ribeirinhas e em áreas com histórico de inundações para que adote de imediato medidas de autoproteção. Em Almeirim, as ruas mais suscetíveis a serem afetadas são a Rua Miguel Bombarda, Rua da Fonte, Rua de Santarém, Travessa das Ribeiras, Rua da Alagoa, Travessa dos Ferreiros, Travessa dos Regatos e Rua da Rega.

Em Benfica do Ribatejo, os locais com maior risco incluem a Rua Guerra Junqueiro, Rua dos Combatentes, Rua Alexandre Herculano, Rua Direita, Rua Marquês de Tancos e Rua 28 de Setembro.

Como medida preventiva, o Município determinou o encerramento de todas as escolas do concelho esta sexta-feira, 6 de fevereiro, de forma a garantir a segurança de alunos, professores e funcionários.

No terreno estão já equipas permanentes da Proteção Civil a monitorizar as zonas ribeirinhas, a prestar apoio às populações e a garantir a circulação em segurança sempre que possível. Está igualmente disponível um Centro de Acolhimento Temporário, para residentes sem suporte familiar, que pode ser ativado em caso de necessidade através do contacto 963 725 565.

A Câmara Municipal e a Proteção Civil apelam à população para que evite deslocações desnecessárias, privilegie o teletrabalho sempre que possível e acompanhe apenas informação divulgada pelos canais oficiais do Município e da Proteção Civil.

Para apoio direto, estão disponíveis os seguintes contactos: Almeirim (933 773 975), Benfica do Ribatejo (914 564 632 / 961 898 328), Fazendas de Almeirim (917 636 550), Raposa (969 188 671) e Emergência Nacional (112).

As autoridades sublinham que a situação exige prudência e colaboração de todos para minimizar riscos e prejuízos.