Ponte Salgueiro Maia cortada para avaliação técnica

A Ponte Salgueiro Maia, no IC10, encontra-se temporariamente encerrada ao trânsito para permitir a realização de uma avaliação técnica ao tabuleiro da estrutura.

Segundo informação das entidades competentes, os trabalhos estão a ser efetuados por peritos da Infraestruturas de Portugal e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), com o objetivo de apurar eventuais danos e garantir todas as condições de segurança para os utilizadores da via.

O encerramento é de carácter preventivo e visa salvaguardar pessoas e viaturas enquanto decorre a inspeção à ponte. Até ao momento, não foi ainda indicada uma data para a reabertura ao trânsito.

A alternativa para os condutores é a EN114, que pode vir a ser encerrada cerca das 18h00 devido à cheia.