Sociedade

Ponte Salgueiro Maia reabre ao trânsito

Por: Daniel Cepa 05 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Ponte Salgueiro Maia, no IC10, já reabriu ao trânsito nos dois sentidos, depois de os peritos da Infraestruturas de Portugal (IP) e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) terem realizado a avaliação técnica ao tabuleiro da ponte.

O trânsito no IC10 esteve cortado desde cerca das 15h00 desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, para avaliação por parte dos peritos da IP e do LNEC, com o objetivo de apurar eventuais danos e garantir todas as condições de segurança para os utilizadores da via. Após a vistoria, os técnicos apuraram que o problema não era estrutural, pelo que foi decidida a reabertura do trânsito em ambos os sentidos.

O encerramento do IC10 entre Almeirim e Santarém provocou constrangimentos no trânsito durante a tarde desta quinta-feira na EN114, uma vez que era a única alternativa de acesso à capital de distrito.

