Sociedade

Carnaval: Tolerândia dia 17

Por: Redação 11 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os funcionários públicos vão ter tolerância de ponto no próximo dia 17 de fevereiro, Dia de Carnaval. O primeiro-ministro assinou o despacho que dá o dia aos trabalhadores do Estado.

Apesar de não constar da lista de feriados obrigatórios definidos por lei, o Governo tem concedido a tolerância de ponto aos funcionários públicos nos últimos dez anos, à exceção de 2021, quando o país ainda se encontrava em confinamento devido à pandemia de covid-19.

