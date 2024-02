Os funcionários da Câmara Municipal de Almeirim têm tolerância de ponto na próxima terça-feira, dia 13 fevereiro.

A decisão foi anunciada na última reunião do executivo.



No concelho de Almeirim há tradição na celebração desta data, desde os tempos do Carnaval em Almeirim, Benfica do Ribatejo e agora em Fazendas.