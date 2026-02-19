Sismo de magnitude 4,1 sentido em Almeirim

Imprimir

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira, 19 de fevereiro, ao início da tarde, com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, o abalo ocorreu às 12h14 e teve epicentro a cerca de 15 quilómetros de profundidade.

O sismo foi sentido em vários concelhos dos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém e Coimbra. No concelho de Almeirim, vários residentes relataram ter sentido o tremor, sobretudo em edifícios mais altos, não havendo, para já, registo de danos.

Segundo a escala de Richter, um sismo com magnitude entre 4,0 e 4,9 é classificado como “ligeiro”, podendo ser sentido com clareza, mas, regra geral, sem provocar estragos significativos.