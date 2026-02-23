Entroncamento distinguido com reconhecimento de Destino Desportivo do Ano 2026

Imprimir

No passado dia 20 de fevereiro, o Município de Entroncamento foi distinguido com o Destino Desportivo, Boa Prática, no grupo de municípios entre 10.001 E 25.000 residentes, no âmbito do reconhecimento nacional Destino Desportivo do Ano 2026, promovido pelo programa Municípios Amigos do Desporto, dinamizado pela Cidade Social.

Para receber esta distinção estiveram presentes o Presidente da Câmara Nelson Cunhas, a Chefe de Gabinete, Guiomar Messias e o Chede de Unidade de Desporto e Juventude, Vítor Frutuoso.

Este reconhecimento distingue as autarquias que melhor conseguem integrar o desporto na sua estratégia turística e territorial, valorizando o impacto dos eventos desportivos, das infraestruturas e das experiências associadas ao desporto na atração de visitantes, na dinamização económica local e na afirmação dos territórios como destinos ativos e diferenciadores.

Mais do que um prémio, este reconhecimento pretende valorizar e partilhar boas práticas municipais, promovendo a cooperação entre territórios e incentivando a melhoria contínua das políticas locais de desporto e turismo. Todas as candidaturas apresentadas constituem exemplos relevantes de trabalho desenvolvido pelas autarquias portuguesas, reforçando o papel do desporto enquanto motor de desenvolvimento local e qualidade de vida.

A distinção agora atribuída ao Município de Entroncamento representa o reconhecimento do esforço coletivo de técnicos, dirigentes, associações e parceiros locais que, diariamente, contribuem para afirmar o concelho como um território ativo, dinâmico e atrativo para residentes e visitantes.

Este reconhecimento destaca a importância da partilha de boas práticas e do reconhecimento público das autarquias que utilizam o desporto como elemento estratégico de valorização turística e territorial.