Grandes nomes da música portuguesa na semana da Ascensão

Por: Inês Ribeiro 25 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Semana da Ascensão regressa entre 9 e 17 de maio, reforçando o seu papel como o principal evento cultural e festivo do concelho da Chamusca. Com entrada livre, a iniciativa apresenta um cartaz que reúne vários nomes da música portuguesa, cruzando gerações e estilos ao longo de nove dias de programação.

O arranque, a 9 de maio, fica a cargo de Luís Represas, num concerto que promete revisitar temas emblemáticos da música nacional. No dia seguinte, 10 de maio, sobe ao palco Jorge Fernando, acompanhado pela Banda Filarmónica da Carregueira, num espetáculo que alia tradição e contemporaneidade.

A programação continua a 11 de maio com Quim Barreiros, seguindo-se a 12 de maio o concerto de Buba Espinho, que combina raízes tradicionais com sonoridades atuais. A 13 de maio, véspera da Quinta-Feira da Ascensão, atua Bárbara Bandeira, num momento dedicado sobretudo ao público mais jovem.

No dia do feriado municipal, 14 de maio, o palco recebe Raquel Tavares, voz reconhecida do fado contemporâneo. A 15 de maio é a vez dos Némanus, num espetáculo marcado pela energia e pelos sucessos populares que têm conquistado o público. Já a 16 de maio, sábado, atua José Cid, músico natural da Chamusca com uma carreira de várias décadas e forte ligação à região. O encerramento decorre a 17 de maio com o concerto de Rui Tanoeiro, reforçando a presença de artistas locais no programa.

Para além da vertente musical, a Semana da Ascensão mantém os momentos mais tradicionais e identitários do evento. Na Quinta-Feira da Ascensão destaca-se a Entrada de Toiros, a Apanha da Espiga, a missa e a bênção dos bens, da terra e dos animais.

Com um programa diversificado e de acesso gratuito, o evento assume-se como um dos maiores encontros culturais da região.

