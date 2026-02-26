Shopping cart

Desporto

Projeto “Jogam Todos” da FPF estreia-se em Almeirim

Por: Daniel Cepa 26 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Estádio Municipal de Almeirim recebe, no sábado, 28 de fevereiro, uma edição do projeto “Jogam Todos”, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol. São esperados cerca de 550 jogadores, em representação de aproximadamente 30 clubes, numa jornada dedicada ao futebol informal e à participação de todos.

Depois da primeira edição, realizada na Cidade do Futebol, que contou com mais de 600 crianças, a direção da FPF decidiu alargar a iniciativa a nível nacional, estabelecendo parcerias com as associações distritais e regionais de futebol, levando o projeto a vários pontos do país.

Em Almeirim, o Footkart associou-se desde a primeira hora à organização, colaborando na logística e na disponibilização de meios, com o objetivo de proporcionar aos jovens participantes uma experiência marcante.

O “Jogam Todos” assenta no conceito de futebol informal, colocando o foco no brincar, aprender e descobrir, afastando-se da lógica competitiva tradicional. Não há vencedores nem vencidos, nem resultados a registar. A prioridade é garantir experiências positivas e inclusivas, ajustadas a diferentes idades e níveis de desenvolvimento.

O programa está estruturado por fases, com formas de jogo adaptadas, tempos reduzidos, campos ajustados e regras simplificadas. A promoção da literacia motora, da criatividade e do gosto pela prática desportiva anda a par com a inclusão: todos os participantes são obrigados a jogar em cada encontro.

Neste primeiro ano de implementação, a FPF ambiciona mobilizar mais de 120 mil crianças em todo o país, aproximando-as do futebol, do futsal e do futebol de praia, sob uma mensagem clara e direta: jogam todos.

