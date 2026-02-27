PARA HOJE / 27.FEV

Imprimir

Não se pode confundir felicidade com facilidade. A felicidade não cai do céu, é luta e dá trabalho. É Graça, também! A felicidade cristã tem três “efes”: fé, fidelidade e fecundidade! Fé, que é confiança em Deus. Fidelidade que é nunca desistir de alcançar o que se propôs. Fecundidade que significa abertura ao que Deus nos pede, capacidade de gerar futuro. Se alguma destas coisas não existe, não podemos encontrar a felicidade. Feliz equivale a ser pessoa de fé, confiante, fiel aos seus propósitos, fecunda, aberta aos outros e à vida.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

