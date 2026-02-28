Despiste aparatoso provoca um ferido e o fecho ao trânsito na EN368

Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste, seguido de colisão contra um poste de média tensão, na madrugada deste sábado, 28 de fevereiro, na EN368, que liga a Tapada a Alpiarça.
Segundo apurou o Jornal O ALMEIRINENSE junto do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil, o alerta foi dado às 00h39. A vítima é o condutor da viatura, que, após assistência no local, foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém.
A colisão provocou a queda do poste na via, impedindo a circulação rodoviária e obrigando ao corte da estrada. Apesar de equipas da E-REDES terem estado no local para desativar a ligação elétrica, a remoção do poste deverá ocorrer ao longo do dia de hoje, sendo necessária uma grua para proceder à sua retirada, devido à dimensão da estrutura.
Nas operações de socorro estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, da GNR e da E-REDES, apoiados por oito viaturas.
A GNR de Alpiarça tomou conta da ocorrência.