PARA HOJE / 28.FEV

Instruir, ensinar e educar são coisas bem diferentes. Instruir é encher, o computador é muito instruído! Ensinar é captar sinais, fazer ligações, o cãozinho pode ser ensinado a ir ao caixote. Mas educar é fazer desabrochar a vida, para que, desenvolvendo-se, dê fruto. O que faz a nossa escola? Há pessoas instruídas e nada educadas. Há pessoas maduras e educadas com pouca instrução. O ideal seria juntar bem uma coisa e outra.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
