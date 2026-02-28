ULS Lezíria reforça capacidade de esterilização

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) reforçou a sua capacidade de esterilização com a introdução de novos equipamentos e melhorias tecnológicas, num investimento que visa aumentar a eficiência, a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população.

Com a constituição da ULS Lezíria, foi necessário reorganizar áreas estruturantes para garantir uma resposta integrada e eficiente. O Serviço de Esterilização, que anteriormente assegurava apenas o instrumental do Hospital, passou a assumir a responsabilidade pelo processamento de dispositivos médicos provenientes também das Unidades de Saúde dos Cuidados de Saúde Primários. Esta ampliação de competências implicou um reforço da capacidade técnica, de forma a responder ao aumento do volume de trabalho e à crescente complexidade e diferenciação dos dispositivos médicos utilizados.

Neste contexto, o financiamento a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Portugal 2030, revelou-se determinante, ao viabilizar a aquisição de novos equipamentos essenciais, num investimento global de 127.153,91 € (com IVA), incluindo: um esterilizador de baixa temperatura a peróxido de hidrogénio (capacidade aproximada de 100 litros; duas máquinas seladoras com scanner; uma tina ultrassónica e quatro mesas de preparação e inspeção de dispositivos médicos em inox.

A aquisição destes equipamentos traz benefícios significativos para a ULS Lezíria. Permite uma melhor adequação ao volume e à dimensão dos diferentes dispositivos médicos, assegurando a sua correta esterilização e conservação. A tecnologia de baixa temperatura possibilita o processamento seguro de materiais sensíveis ao calor, contribuindo para o prolongamento do seu ciclo de vida e para a proteção de equipamentos de elevado valor patrimonial. Paralelamente, promove um aumento da eficiência e da produtividade do serviço, ao permitir a esterilização de um maior número de dispositivos por ciclo, com redução dos custos operacionais associados ao consumo de materiais, energia e tempo de trabalho. Estes equipamentos garantem ainda as condições técnicas necessárias para a futura esterilização de componentes do novo robot cirúrgico a adquirir no âmbito do Programa de Modernização Tecnológica do Serviço Nacional de Saúde (SNS), reforçando a preparação da ULS Lezíria para os desafios tecnológicos que se avizinham.

Este investimento estratégico reforça a qualidade, a segurança e a sustentabilidade dos cuidados de saúde, permitindo à ULS Lezíria realizar internamente a esterilização de dispositivos de grande porte e materiais termossensíveis — algo que anteriormente não era possível.

A ULS Lezíria reafirma, assim, o seu compromisso com a modernização contínua e com a excelência na prestação de cuidados de saúde.