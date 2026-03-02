Chuva forte e trovoada colocam Almeirim sob aviso amarelo

Imprimir

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo esta segunda-feira, dia 2 de março, entre as 15h00 e as 21h00. O alerta foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Durante esse período, estão previstos aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoada. As condições meteorológicas poderão provocar acumulação de água em zonas urbanas e dificuldades na circulação rodoviária, sobretudo em vias mais expostas ou com fraca drenagem.

As temperaturas deverão oscilar entre os 8 °C e os 18 °C, apesar da instabilidade associada à precipitação.

As autoridades recomendam precaução nas deslocações e atenção a eventuais alterações nas condições do tempo, especialmente durante o período de maior intensidade da chuva.