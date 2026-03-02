Corrida das Pontes celebra 20 anos com edição marcada para 31 de maio

Imprimir

A Corrida das Pontes assinala este ano a sua 20.ª edição com a abertura das inscrições para a prova que se realiza a 31 de maio, em Coruche. Duas décadas após a primeira edição, o evento consolida-se como uma referência desportiva e comunitária no concelho, reforçando a sua dimensão participativa e competitiva.

Organizada pelo Serviço de Desporto do Município de Coruche, com apoio técnico da empresa Trilho Perdido, a iniciativa mantém como ponto de partida e chegada o Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos. O percurso principal, de dez quilómetros, decorre em estrada plana e encontra-se certificado pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics. Estarão disponíveis pontos de abastecimento aos 5 e aos 7,5 quilómetros, bem como abastecimento líquido e fruta na meta.

A prova terá início às 9h30 e está limitada a 800 participantes. São atribuídos prémios aos cinco primeiros classificados da classificação geral masculina e feminina, troféus aos três primeiros de cada escalão etário (juniores e veteranos), medalhões para os quartos e quintos classificados e distinções para as cinco melhores equipas. Todos os participantes recebem uma t-shirt técnica e uma lembrança.

Em paralelo, realiza-se a Corrida da Família, com caráter não competitivo. A partida está agendada para as 9h50, antecedida por uma sessão de aquecimento. Esta vertente disponibiliza duas opções de participação: um percurso de três quilómetros e um percurso longo com distância entre cinco e oito quilómetros. Também neste caso o limite é fixado em 800 participantes, sendo atribuída uma lembrança a todos os participantes.

As inscrições decorrem exclusivamente online através do site oficial do evento. Para a prova principal, o valor de inscrição é de 7,50 euros até ao dia 30 de abril, passando para 10 euros entre 1 e 24 de maio. A participação na Corrida da Família é gratuita, embora seja obrigatória a inscrição prévia.

O levantamento de dorsais poderá ser feito no dia 30 de maio, entre as 16h00 e as 18h30, ou no próprio dia da prova, a partir das 7h30. Estarão igualmente disponíveis serviços de babysitting e bengaleiro, mediante disponibilidade.