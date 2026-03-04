Furto de trotinetes junto ao Pavilhão ABC durante treino de juniores do Futalmeirim

Imprimir

Duas trotinetes foram furtadas na noite de terça-feira, dia 3 de março, junto ao Pavilhão ABC, em Almeirim, enquanto decorria o treino do escalão de juniores do Futalmeirim.

Segundo Ana Carla Silva, presidente da direção do clube, os dois atletas deixaram as trotinetes presas com cadeado na zona envolvente ao pavilhão, entre as 20h30 e as 22h. No final do treino, os veículos já não se encontravam no local.

A situação foi comunicada à Guarda Nacional Republicana de Almeirim, tendo sido apresentada queixa logo após ter sido detetado o desaparecimento.

A direção apela a quem tenha passado na zona naquele período e possa ter visto alguém a mexer nas trotinetes que contacte as autoridades.