João Duarte vence na abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno

O piloto João Duarte, natural de Alpiarça, esteve em grande plano na ESC Online Baja Montes Alentejanos – Beja 2026, prova que decorreu no passado fim-de-semana e que marcou a abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O jovem piloto ribatejano da Honda terminou a competição com um desempenho de alto nível, alcançando o 1.º lugar na categoria de Juniores, o 3.º posto na Classe 450cc e ainda um expressivo 5.º lugar da classificação geral.

Recorde-se que em 2025, o piloto da Team Bianchi Prata tornou-se em 2025 o primeiro campeão nacional júnior da história do Todo-o-Terreno.



