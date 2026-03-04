Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • João Duarte vence na abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
Desporto

João Duarte vence na abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno

Por: Daniel Cepa 04 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O piloto João Duarte, natural de Alpiarça, esteve em grande plano na ESC Online Baja Montes Alentejanos – Beja 2026, prova que decorreu no passado fim-de-semana e que marcou a abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O jovem piloto ribatejano da Honda terminou a competição com um desempenho de alto nível, alcançando o 1.º lugar na categoria de Juniores, o 3.º posto na Classe 450cc e ainda um expressivo 5.º lugar da classificação geral.

Recorde-se que em 2025, o piloto da Team Bianchi Prata tornou-se em 2025 o primeiro campeão nacional júnior da história do Todo-o-Terreno.

João Duarte faz história e torna-se o primeiro campeão nacional júnior de Todo-o-Terreno


Etiquetas Relacionadas:
desportojoão duartemotocross

Notícias relacionadas

Sociedade

Furto de trotinetes junto ao Pavilhão ABC durante treino de juniores do Futalmeirim

BY-Daniel Cepa 4 de Março, 2026
Região

Corrida das Pontes celebra 20 anos com edição marcada para 31 de maio

BY-Inês Ribeiro 2 de Março, 2026
Desporto

Paço dos Negros empata em casa frente ao Estevense

BY-Daniel Cepa 2 de Março, 2026
Desporto

HC OS Tigres quebra série negra no Entroncamento

BY-Daniel Cepa 2 de Março, 2026
Desporto

Fazendense aplica goleada das antigas e sobe a líder do campeonato

BY-Daniel Cepa 1 de Março, 2026
Desporto

Projeto “Jogam Todos” da FPF estreia-se em Almeirim

BY-Daniel Cepa 26 de Fevereiro, 2026