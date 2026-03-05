Shopping cart

Desporto

Fazendense quer apoio dos adeptos para jogo decisivo frente ao AREPA

Por: Daniel Cepa 05 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Fazendense lançou um apelo aos seus adeptos para que marquem presença no próximo domingo, dia 8 de março, às 16h00, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim, para apoiar a equipa em mais um encontro importante da competição.

O adversário será o AREPA, atual terceiro classificado, uma das equipas mais fortes do campeonato e que chega a este jogo ainda sem qualquer derrota na prova, o que antecipa um desafio de exigência para a formação fazendense.

Perante a importância da partida, o clube pede uma forte mobilização dos sócios e simpatizantes, sublinhando que o apoio nas bancadas pode fazer a diferença num encontro que se prevê intenso e disputado do primeiro ao último minuto.

O clube lança o convite: “No domingo, todos ao Sousa Gomes para apoiar o Fazendense em mais um grande jogo”.

