Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 13.MAR

Por: Redação 13 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura


É bem possível dizer a verdade e não ser verdadeiro ou não ter uma relação verdadeira. E isto acontece mais do que se pensa. Quando não atendo à condição do outro, à sua sensibilidade, linguagem, idade, etc., posso dizer tudo certo e o outro ficar mais longe e mais desconfiado, e a relação não ser humana e verdadeira. A verdade humana é ser construtivo na relação. De verdade lógica também os computadores são capazes…
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Desporto

Ténis de Almeirim conquista vitória e pódio em Pombal

BY-Inês Ribeiro 13 de Março, 2026
Região

Chamusca promove formação sobre cultura cigana para técnicos e docentes

BY-Inês Ribeiro 12 de Março, 2026
Economia

NERSANT debate impacto das tempestades e medidas de apoio no Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo

BY-Daniel Cepa 12 de Março, 2026
Desporto

Juvenis do União de Almeirim na fase de apuramento de campeão após campanha quase perfeita

BY-Daniel Cepa 12 de Março, 2026
Política

Carta aberta dos Verdes ao presidente da Câmara sobre o PDM

BY-Redação 12 de Março, 2026
Política

Autarquia promove sessões sobre PDM nas freguesias do concelho de Almeirim

BY-Daniel Cepa 12 de Março, 2026