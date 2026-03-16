PARA HOJE / 16.MAR

O bem acompanha o sentido da medida! O velho pescador lá ia tirando com a sua rede e o seu suor o que chegava para a casa e para o negócio. Mas chegou a empresa benfeitora com o seu barco equipado do mais moderno aspirador. Aspirou a zona pelo fundo e foi uma festa: peixe abundante para todos! Durou um dia… Nos anos seguintes ninguém pescou: tinham aspirado algas, ovos, tudo…
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.
