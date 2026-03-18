Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 18.MAR

Por: Redação 18 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura


Só sabe dizer “sim” quem souber dizer “não”. É tão difícil dizer “sim” quando deve ser e “não” quando tem de ser, tantas vezes contra tudo e contra todos. Mas seria isso que faria a diferença. E seria o mais benéfico para o mundo. A verdade não vai por maiorias. São os interesses, a imagem, as pressões que nos deixam sem liberdade. Não fico sozinho se ficar com a verdade.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

Ministra do Ambiente e Energia defende adaptação às alterações climáticas durante seminário em Alpiarça

BY-Inês Ribeiro 18 de Março, 2026
Desporto

André Martins vence Torneio José Piedade no Montijo

BY-Inês Ribeiro 17 de Março, 2026
Sociedade

Depressão Therese traz agravamento do estado do tempo em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 17 de Março, 2026
Cultura

Benfica do Ribatejo promove Mercadinho da Páscoa

BY-Daniel Cepa 17 de Março, 2026
Região

Hospital Distrital de Santarém prepara transformação estrutural até 2030

BY-Daniel Cepa 17 de Março, 2026
Desporto

André Sérgio domina e vence a resistência de Gáfete

BY-Daniel Cepa 17 de Março, 2026