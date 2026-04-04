Isabel Carvalho e José Rodrigues sagram-se campeões regionais

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Os tenistas da Associação 20kms de Almeirim, Isabel Dias Carvalho e José Rodrigues sagraram-se campeões regionais de pares mistos em veteranos +45. Já Isabel Carvalho foi ainda vice-campeã regional em singulares no escalão de +55.

Em pares mistos, Isabel Carvalho e José Rodrigues conquistaram o título regional ao vencerem na final Sónia Marques e Acácio Vieira, do RSCL Leiria, por 6/2 e 6/3. Até à final bateram ainda Maria Luz Vaqueiro e Benjamin Steel, do CT Caldas da Rainha, por 7/6 e 6/1.

Já em singulares, em +55 femininos, Isabel Carvalho cedeu apenas no jogo decisivo frente a Paula Falcão, do CET Leiria, por duplo 6/0, depois de ter ficado em 1º no grupo 2 com vitórias sobre Maria José Inácio (CETL), por 6/1 e 6/2 e Carole Alziari de Malaussene (CTS), por 6/2 e 6/0 e de ter vencido na meia-final Alice Santos, do CET Leiria, por 6/1 e 6/0.

Em +45 femininos, Helena Palhas só foi travada nas meias finais. A tenista de Almeirim começou por derrotar Luzia Serigado, do CT Torres Novas, por 6/4 e 6/3 e cedeu depois frente a Vera Gorjão, do CT Torres Novas, por 6/1 e 6/2.

Em masculinos, José Rodrigues também foi travado na meia-final. Frente a Tiago Sequeira, do CT Torres Novas, o tenista dos 20kms de Almeirim cedeu por 3/6, 6/3 e 10-7 no decisivo Super Tie-Break, depois de ter vencido Jorge Pereira, do RSC Leiria, por duplo 6/0.

Em +35 masculinos, Luís Martins só foi travado também na meia-final, pelo 1º cabeça de série, que se viria a sagrar campeão regional, Filipe Rebelo, do CT Caldas da Rainha, por 6/0 e 6/2. Até às “meias”, o tenista da Associação 20kms, bateu Miguel Silva, do CT Caldas da Rainha, por 6/1 e 6/2 e Nuno Oliveira da Silva, do CT Santarém, por 6/0, 6/7 e 10-6.

Ainda em pares, no escalão de +35 femininos, Isabel Carvalho e Sara Pereira também atingiram as meias finais depois de terem vencido Maria José Inácio e Alice Santos, do CET Leiria, por 6/4 e 6/3, tendo sido depois ultrapassadas por Rita Francisco (RSC Leiria) e Paula Falcão, por 6/0 e 6/3.

Em masculinos, José Rodrigues e Luís Martins bateram Nuno Oliveira da Silva e Filipe Silva por 6/0 e 6/1, tendo cedido depois, novamente nas “meias”, frente a Filipe Rebelo e Pedro Ribeiro (CT Caldas da Rainha), por duplo 6/3.

O Campeonato Regional individual de veteranos decorreu entre os dias 27 e 30 de março, nos escalões de +35, +45 e +55, tendo sido promovido pela Associação de Ténis de Leiria nos court’s do Clube de Ténis de Santarém.