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Carlos Vieira, presidente da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo e o tesoureiro, Fábio Simões, falaram sobre os 100 anos da mais antiga associação do concelho em atividade.

Que significado têm estes 100 anos para si, enquanto presidente e para toda a comunidade?

A celebração dos 100 anos da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo é, antes de mais, um momento de enorme orgulho e responsabilidade. Enquanto presidente, sinto uma profunda honra por representar uma instituição centenária que atravessou gerações, superou desafios e se manteve sempre ao serviço da nossa comunidade. Este centenário não é apenas uma data simbólica, é a prova viva da dedicação, do esforço e do espírito de união de todos aqueles que, ao longo de um século, contribuíram para manter a associação ativa e relevante. São 100 anos de cultura, de convívio e de promoção dos valores que nos unem enquanto freguesia.

Para a comunidade, acredito que estes 100 anos representam identidade, memória e pertença, muitas famílias cresceram dentro desta casa, participaram nas suas atividades e criaram aqui laços que perduram no tempo. Esta associação faz parte da história de Benfica do Ribatejo e continuará, com o empenho de todos, a fazer parte do seu futuro.

Celebrar este marco é também renovar o compromisso de continuar a trabalhar com dedicação, preservando o legado que recebemos e preparando a associação para os próximos 100 anos.

O que representa para a associação ser a mais antiga em atividade no concelho de Almeirim?

Ser a associação mais antiga em atividade no concelho de Almeirim constitui um motivo de grande honra e, simultaneamente, de elevada responsabilidade institucional. Este reconhecimento traduz não apenas a longevidade da nossa existência, mas sobretudo a capacidade de continuidade, adaptação e relevância ao longo de um século de história.

Manter uma instituição ativa durante 100 anos exige dedicação, sentido de missão e um forte compromisso com a comunidade. Ao longo das décadas, a associação soube enfrentar diferentes contextos sociais, económicos e culturais.

Esta condição de associação mais antiga em atividade reforça também o nosso papel enquanto referência no movimento associativo local, assumindo-nos como parte integrante da identidade histórica e cultural do concelho de Almeirim. Representa, acima de tudo, o reconhecimento do trabalho desenvolvido por sucessivas gerações de dirigentes, associados e colaboradores que contribuíram para a consolidação e prestígio da instituição.

Este estatuto não é apenas motivo de orgulho, mas também um incentivo para continuarmos a desempenhar as nossas funções com responsabilidade, rigor e compromisso para com as gerações presentes e futuras.

Como foi vivido o dia das comemorações? Superou as expectativas?

O dia das comemorações do centenário da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo foi vivido com enorme emoção, orgulho e um profundo sentido de união. Foi um momento verdadeiramente especial, marcado pela forte adesão da comunidade e pela presença de várias gerações que quiseram associar-se a esta data histórica. Sentiu-se, ao longo de todo o dia, um ambiente de celebração e de reconhecimento pelo percurso construído ao longo de 100 anos. Houve reencontros, partilha de memórias e uma grande demonstração de carinho para com a associação, o que tornou a comemoração ainda mais significativa. Sem dúvida que superou as expectativas. A mobilização da população de Benfica do Ribatejo e o envolvimento de todos demonstraram que a associação continua viva no coração da comunidade. Mais do que um evento comemorativo, foi a confirmação de que este projeto coletivo tem raízes profundas e um futuro promissor.

Houve algum momento particularmente marcante nas celebrações?

Sim, um dos momentos mais marcantes foi a cerimónia protocolar, com a presença dos membros da autarquia e da junta de freguesia, num reconhecimento público do seu contributo que nos tem ajudado a seguir em frente gerando um ambiente de profunda gratidão e emoção, bem como imposição da fitas oferecidas pela população no estandarte da associação.

Quais considera serem os momentos mais marcantes da história da associação?

Ao longo de um século de existência, a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo viveu inúmeros momentos que marcaram, de forma profunda, o seu percurso e consolidaram o seu papel na comunidade. Desde logo, a própria fundação da associação representa um marco histórico fundamental. A criação de uma estrutura organizada dedicada à promoção da cultura e do convívio em Benfica do Ribatejo revelou, desde cedo, o espírito empreendedor e o forte sentido comunitário da população.

Outro momento particularmente marcante foi a consolidação e crescimento das suas atividades culturais e recreativas ao longo das décadas, especialmente os bailes, festas tradicionais e iniciativas que passaram a integrar o calendário anual da freguesia, tornando-se referências de convívio intergeracional. Destacam-se, igualmente, as fases de superação de dificuldades, sejam elas de natureza financeira, estrutural ou social.

A capacidade de resistir, adaptar-se e continuar ativa ao longo de diferentes contextos históricos demonstra a força da associação e o compromisso dos seus dirigentes e associados. Mais recentemente, a celebração do centenário constitui, sem dúvida, um dos momentos mais simbólicos da sua história. Cada etapa, cada direção e cada associado contribuíram para construir esta história. Mais do que eventos isolados, os momentos mais marcantes são, acima de tudo, o reflexo da dedicação coletiva que permitiu à associação chegar até aqui com vitalidade e prestígio.

O que permitiu à coletividade manter-se ativa durante um século?

A longevidade da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo assenta, acima de tudo, na dedicação das pessoas. Foram sucessivas gerações de dirigentes, sócios, voluntários que, ao longo de 100 anos, colocaram o interesse da coletividade acima de interesses individuais, trabalhando com espírito de missão e profundo sentido de responsabilidade. Outro fator determinante foi a forte ligação à comunidade de Benfica do Ribatejo, a associação sempre soube ouvir as necessidades da população e adaptar as suas atividades aos diferentes tempos e contextos sociais. A entrega desinteressada desta direção permitiu ultrapassar dificuldades financeiras, desafios estruturais e momentos de maior exigência. Por fim, a diversidade de iniciativas culturais, recreativas e desportivas foi essencial para garantir participação contínua e envolver diferentes gerações. A associação soube criar um espaço de convívio, pertença e partilha, tornando-se parte integrante da vida social da freguesia.

Como se preserva a identidade da associação num tempo em que o associativismo enfrenta tantos desafios?

Preservação da identidade da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo num contexto em que o associativismo enfrenta novos desafios exige equilíbrio entre tradição e inovação. Em primeiro lugar, é fundamental manter vivos os valores fundadores, o espírito de voluntariado, o sentido de comunidade, a promoção da cultura e do convívio saudável. Estes princípios constituem a base da nossa identidade e são o fio condutor que liga o passado ao presente. Ao mesmo tempo, é indispensável saber adaptar. A sociedade evolui, os interesses mudam e as formas de participação transformam-se. Nesta direção para triénio 2025/2027 temos pessoas jovens para que continuem numa geração futura a preservar a identidade valorizando a memória coletiva e honrar a história,

Quantos sócios tem, atualmente, a associação?

Atualmente, a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo conta com, aproximadamente, 98 sócios ativos. O nosso objetivo passa, não apenas por manter, mas também por reforçar este universo associativo, incentivando novas adesões e promovendo um sentimento de pertença cada vez mais forte.

Quais são hoje os maiores desafios?

Atualmente, a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo enfrenta desafios que são comuns a muitas coletividades, mas que exigem uma resposta estratégica e contínua. Um dos principais desafios é a mobilização de voluntários, o associativismo vive tempos de mudança, com novas dinâmicas profissionais e familiares que limitam a disponibilidade das pessoas para o trabalho voluntário. Garantir a renovação geracional dos órgãos sociais e incentivar a participação ativa dos mais jovens é uma prioridade.

Outro desafio relevante prende-se com a sustentabilidade financeira, a organização de eventos, a manutenção de infraestruturas e a dinamização de atividades culturais e desportivas implicam recursos cada vez mais exigentes. É fundamental assegurar uma gestão rigorosa e reforçar parcerias que garantam estabilidade a médio e longo prazo.

A adaptação às novas expectativas da sociedade constitui, igualmente, um desafio. A comunidade de Benfica do Ribatejo evolui, surgem novas áreas de interesse e novas formas de participação. A associação tem de continuar atenta a estas transformações, inovando sem perder a sua identidade.

Em síntese, os maiores desafios passam pela renovação, sustentabilidade e capacidade de adaptação. No entanto, são também oportunidades para fortalecer a instituição e prepará-la para o futuro com responsabilidade e visão estratégica.

O apoio das entidades locais e da população é suficiente?

O apoio das entidades locais e da população tem sido fundamental para o percurso da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo e é, sem dúvida, um dos pilares que sustentam a sua continuidade. Temos sentido proximidade e colaboração por parte das instituições do concelho de Almeirim, bem como o envolvimento ativo da comunidade de Benfica do Ribatejo. Esse apoio manifesta-se através da participação nas iniciativas, da colaboração em eventos e do reconhecimento do papel que a associação desempenha na vida social e cultural da freguesia. Naturalmente, no contexto atual, o associativismo enfrenta desafios crescentes, sendo uma entidade sem fins lucrativos, não dispondo de muitos recursos e com dificuldade em mobilizar voluntários, por isso, mais do que avaliar se o apoio é suficiente, importa reforçar, continuamente, essa ligação e incentivar uma participação cada vez mais ativa. A sustentabilidade de uma coletividade centenária depende do contributo de todos. O apoio dado pelo Município de Almeirim e Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo são fulcrais para garantir a conservação e manutenção da nossa sede.

Que metas tem traçadas para os próximos anos?

Para os próximos anos, a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo definiu um conjunto de metas assentes em três eixos fundamentais, consolidação, crescimento e renovação. Em primeiro lugar, pretendemos consolidar a estabilidade financeira e organizativa da associação, garantindo uma gestão rigorosa e sustentável que assegure a continuidade das atividades e a manutenção das nossas infraestruturas.

Em segundo lugar, queremos reforçar e diversificar a oferta cultural e desportiva, mantendo iniciativas tradicionais que já fazem parte da identidade da coletividade, mas introduzindo também novas atividades que respondam aos interesses atuais da população de Benfica do Ribatejo. O objetivo é envolver diferentes faixas etárias e promover uma participação cada vez mais abrangente, tais como realização festa dos anos 80, dj, espetáculos de teatro e musicais. Outra meta prioritária é incentivar a renovação geracional, estimulando a participação dos mais jovens na vida associativa, tanto como participantes nas atividades, como no envolvimento futuro nos órgãos sociais. A sustentabilidade de qualquer instituição depende da capacidade de preparar o futuro.

Por fim, ambicionamos fortalecer parcerias institucionais e comunitárias, reforçando o papel da associação como referência no concelho de Almeirim, e continuar a afirmar-nos como um espaço de cultura, convívio e coesão social. O nosso compromisso é claro honrar o legado do passado, responder às exigências do presente e construir, com responsabilidade e visão, os próximos capítulos da nossa história.

Como imagina a associação daqui a 10 ou 20 anos?

A projeção do futuro da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo implica, acima de tudo, continuar a consolidar a missão que tem pautado a sua história: promover a cultura, o desporto e o associativismo em benefício da comunidade local.

Atualmente, temos muitos eventos ao longo do ano como o Baile de Carnaval, Baile de aniversário, Baile e Jantar do dia da Mulher, Baile das vindimas e Jantar com fados. Temos, também, parceria desportiva, dança e bem estar e saúde para a população, com Associação Amicale Karaté de Benfica do Ribatejo, a dança com Associação Dream Dancing e aulas de yoga através da Associação EDH – Escola de desenvolvimento humano. Daqui a 10 ou 20 anos, a associação pretende manter-se como uma instituição de referência no concelho de Almeirim, reforçando a sua capacidade de adaptação às novas necessidades da sociedade, sem jamais perder os valores que constituem o seu legado centenário. Esperamos continuar a oferecer programas culturais e desportivos diversificados, fomentar a participação ativa dos jovens e contribuir para a coesão social da freguesia. Este horizonte futuro assenta na valorização da tradição e na inovação, assegurando que a associação permanece uma estrutura sólida, reconhecida e respeitada, capaz de enfrentar desafios, abraçar oportunidades e perpetuar, com rigor e compromisso, o serviço à comunidade pelas próximas gerações.

Que mensagem gostaria de deixar aos sócios e à população?

A todos os sócios e à população de Benfica do Ribatejo, deixamos uma mensagem de profundo reconhecimento e gratidão. É graças ao apoio, à participação e à confiança de cada um que a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo completou 100 anos de história, permanecendo viva, relevante e integrada na vida da nossa comunidade.

Reafirmamos o compromisso de continuar a servir com dedicação, promovendo atividades culturais e desportivas que valorizem a tradição, fomentem o associativismo e fortaleçam os laços sociais. Convidamos todos a permanecerem próximos da associação, a participar ativamente nas suas iniciativas e a contribuir para que, juntos, possamos construir o futuro com o mesmo empenho, rigor e espírito de missão que caracterizam este centenário marco.