Almeirim procura investimento privado para novo hotel face à falta de alojamento

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A falta de alojamento em Almeirim está a levar a autarquia a procurar investimento privado para a construção de um novo hotel, numa altura em que o concelho regista um aumento significativo de eventos culturais, desportivos e empresariais.

Segundo informação avançada pela Agência Lusa, a realização frequente de iniciativas de média dimensão, muitas delas com participação internacional, tem atraído centenas ou mesmo milhares de visitantes, sobretudo ao Espaço Multiusos de Almeirim (IVV).

Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal, alertou para a escassez de alojamento no concelho, referindo que a oferta atual ronda “as cem camas”, distribuídas por um hotel e alguns alojamentos locais.

“Quando há estes eventos, as pessoas têm dificuldade em arranjar quarto em Almeirim e acabam por dormir em Santarém ou, em alguns casos, optam por ir para Lisboa e regressar depois ao concelho”, afirmou.

O autarca destacou ainda um evento recente realizado no IVV, com cerca de 500 participantes ao longo de dois dias e sublinhou que uma parte significativa dessas pessoas teve de procurar estadia fora do concelho.

“Estamos à procura de um parceiro que queira investir em Almeirim na construção de um hotel com capacidade para dar resposta à procura que existe e que neste momento não conseguimos satisfazer”, acrescentou.

Perante este cenário, o Município pretende atrair um investidor que viabilize a construção de uma nova unidade hoteleira, capaz de responder à procura atual e acompanhar o crescimento da atividade no território.

Esta aposta integra uma estratégia mais ampla de desenvolvimento turístico, que passa também pela valorização do património cultural e pela criação de novos pontos de interesse, com o objetivo de prolongar a permanência dos visitantes no concelho.

Entre os projetos previstos está a instalação de um Museu Interpretativo da História de Almeirim na antiga Igreja do Espírito Santo, conhecida como “escolas velhas”, incluindo a possível ampliação do edifício. Está igualmente prevista a reabilitação do pórtico de Paço dos Negros, com a criação de um espaço museológico dedicado à sua história.

Em análise está ainda a criação de um Museu do Traje, ainda sem localização definida, inspirado numa exposição atualmente patente no IVV e associada ao Festival Internacional de Folclore, cuja próxima edição tem início a 24 de abril.