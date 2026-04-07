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Economia

Duo Clima muda de instalações e inaugura novo espaço em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 07 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A empresa Duo Clima inaugurou, na segunda-feira, dia 6 de abril, as suas novas instalações, agora localizadas na Rua de Alpiarça nº 65, em Almeirim. A mudança de espaço, situado a uma curta distância das antigas instalações, surge como parte da estratégia de crescimento e reforço da proximidade com os clientes.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de ambos os sócios, António Silva e Paulo Galão, bem como de familiares e amigos, que marcaram o momento num ambiente de convívio e celebração. O novo espaço foi pensado para melhorar o atendimento ao público e dar resposta à crescente procura pelos serviços da empresa.

A Duo Clima atua na área da climatização e soluções energéticas, disponibilizando serviços como sistemas radiantes, ar condicionado, energias renováveis, soluções para piscinas, ventilação e equipamentos de aquecimento. De forma geral, a empresa aposta em soluções que promovem o conforto térmico, a eficiência energética e a qualidade do ar interior, tanto em habitações como em espaços comerciais.

O horário de funcionamento mantém-se de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00.

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