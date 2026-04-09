Fuga à GNR termina com cinco detidos em Almeirim

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Cinco pessoas, suspeitas da prática de ilícitos, foram detidas pela GNR de Almeirim na madrugada de segunda‑feira, 6 de abril, na Rua de Coruche, em Almeirim.

De acordo com o relato de um morador que assistiu à ocorrência, a viatura terá desobedecido a uma ordem de paragem, sendo intercetada pouco depois. No momento da tentativa de detenção do condutor, os restantes ocupantes terão tentado impedir a atuação dos militares, o que levou a um reforço da presença policial e à detenção de cinco indivíduos. A ocorrência gerou algum aparato na zona durante a madrugada.

Os suspeitos foram identificados e os factos foram comunicados ao Ministério Público.