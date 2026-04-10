Primeiras Jornadas da ULS Lezíria contam com mais de 450 participantes

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu hoje início, no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém, às I Jornadas da ULS Lezíria, subordinadas ao tema “Cuidar Juntos, Cuidar Melhor”, reunindo mais de 450 participantes entre presença física e transmissão online.

Na sessão de abertura, o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, deu as boas-vindas aos participantes, destacando a forte adesão à iniciativa, que “atesta o interesse que as jornadas têm para todos”, e sublinhando o papel determinante das equipas na concretização do evento.

O responsável salientou ainda que estas jornadas surgem num momento particularmente relevante, próximo do Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de abril, reforçando a importância de refletir sobre os desafios da integração de cuidados num modelo ainda recente.

Sublinhando os desafios inerentes à construção de uma Unidade Local de Saúde, Pedro Marques referiu que “a integração estrutural, por si só, não garante valor”, sendo essencial transformar essa integração numa resposta efetiva centrada nas pessoas. O responsável destacou ainda que o principal desafio passa por “redesenhar processos centrados na pessoa” e garantir uma verdadeira articulação entre níveis de cuidados, reconhecendo que o caminho exige proximidade, comunicação e alinhamento entre equipas.

Também presente na sessão de abertura, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), João Teixeira Leite, destacou o caráter estruturante destas jornadas, afirmando que “não são apenas um espaço de reflexão, são também um contributo importante para a partilha essencial daquilo que devemos fazer no cuidado ao próximo”.

Por sua vez, o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, destacou a importância do trabalho em rede e da articulação entre instituições, referindo que “para cuidar melhor é preciso trabalhar em rede, em equipa”, salientando o compromisso da instituição com o território e a relevância da colaboração com a ULS Lezíria na formação e qualificação dos profissionais de saúde.

Na sua intervenção, Hélder de Sousa, vogal do Conselho de Gestão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, reforçou que o verdadeiro sucesso das Unidades Locais de Saúde depende da capacidade de garantir cuidados integrados, consistentes e centrados nas pessoas, afirmando que “partilhar estruturas é o primeiro passo, mas integrar cuidados, esse é o verdadeiro desafio”. Destacou ainda que o sistema só funciona plenamente quando funciona como um todo, com respostas articuladas, próximas e orientadas para o percurso do utente.

O programa do primeiro dia das Jornadas prosseguiu com mesas-redondas dedicadas à integração de cuidados, ao trabalho em equipa e à articulação entre serviços, incluindo temas como “A ULS como projeto comum”, “Pessoas que cuidam juntas” e “Articulação que faz a diferença”, bem como a apresentação de comunicações orais e pósteres científicos.