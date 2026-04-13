Almeirim assinala quinto centenário do casamento da Infanta D. Isabel com o Imperador Carlos V

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Almeirim assinalou esta segunda-feira, dia 13 de abril, o quinto centenário do casamento da Infanta D. Isabel de Portugal com o Imperador Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico, numa iniciativa que destacou a sua importância histórica para o concelho.

As comemorações decorreram na Igreja do Divino Espírito Santo, em Almeirim, e integraram um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser realizadas ao longo de 2026 em vários concelhos de Portugal e Espanha, evocando um dos acontecimentos históricos mais relevantes do século XVI.

De acordo com Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, estas celebrações inserem-se no programa mais amplo do 500.º aniversário do casamento entre a Infanta D. Isabel e o imperador Carlos V de Espanha.

A ligação de Almeirim a este episódio histórico é considerada central, uma vez que foi no antigo Paço Real de Almeirim que foi celebrado o contrato de casamento entre as duas figuras históricas. Para o autarca, esta herança histórica representa um elemento identitário fundamental para o concelho.

“A importância para Almeirim é de extrema relevância porque foi aqui no Paço Real de Almeirim que foi celebrado o contrato de casamento entre a Infanta D. Isabel e o Imperador Carlos V. Isto dá a conhecer um bocadinho o que é a história de Almeirim à população e a quem estiver aqui presente”, afirmou.

Joaquim Catalão sublinhou ainda a importância de preservar a memória coletiva e reforçar o conhecimento histórico junto da população. “Nós devemos saber de onde é que vimos e para onde é que vamos. Saber de onde vimos é conhecer a nossa história”, referiu.

O presidente recordou também que, ao longo dos anos, Almeirim perdeu vários elementos patrimoniais relevantes. “Almeirim durante os anos foi perdendo aquilo que são os símbolos da nossa história. Perdemos o Paço Real e também algumas casas com significado histórico que infelizmente foram deixando de existir. Trazer e recordar este momento é bastante significativo para Almeirim”.

O evento teve início às 14h30 com acolhimento dos participantes e visita à Exposição de Cartografia Histórica do Concelho de Almeirim. Seguiu-se a receção oficial da comitiva e uma evocação histórica dos acontecimentos ocorridos no antigo Paço Real.

O programa incluiu ainda uma apresentação de danças do folclore local pela Associação Gentes de Almeirim, uma conferência dedicada à história de Almeirim e um momento final de convívio.