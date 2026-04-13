Almeirim rende-se a Cristina Branco

Imprimir

O espetáculo de “Mulheres de Abril” com a almeirinense Cristina Branco encheu Almeirim de emoção e memória, no passado dia 10 no IVV.

Na voz única de Cristina Branco, Almeirim quis celebrar a força, a liberdade e as histórias que Abril trouxe e continua a inspirar.

“Obrigada a todos os que se juntaram a esta noite tão especial”, sublinha a autarquia numa nota publicada nas redes sociais.



Com quase 30 anos de carreira, 19 álbuns editados e inúmeros concertos por todo o mundo, Cristina Branco é uma incansável embaixadora da cultura e da língua portuguesas. A música tradicional é a sua principal raiz estética, mas a influência do jazz, da literatura e dos músicos com quem partilha o palco confere à sua obra um carácter universal e um charme sublime.

Em “Mulheres de Abril”, o seu novo disco, Cristina Branco regressa ao universo de José Afonso com uma obra fundamental tanto para a sua discografia como para o património musical português. Se em “Abril” (2007) explorou o repertório do cantautor com refinada sensibilidade e profundidade emocional, agora foca-se num prisma específico e revelador: o universo feminino. Este projeto ilumina as mulheres que José Afonso cantou, as suas narrativas íntimas e a visão progressista que o compositor revelou sobre o papel feminino numa sociedade em transformação.



A originalidade desta proposta reside precisamente na abordagem centrada no feminino, revelando dimensões ainda pouco exploradas do legado do compositor. Cristina Branco desvenda e dá voz a personagens femininas marcantes, estabelecendo um diálogo entre épocas sobre questões de género na sociedade portuguesa.