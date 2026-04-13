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Desporto

Almeirim representado na festa do basquetebol juvenil

Por: Redação 13 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A festa do basquetebol juvenil decorreu de 8 a 12 de Abril, juntando mais de 800 atletas em representação das 18 associações distritais . A convocatória à seleção distrital é a confirmação do talento dos atletas .

O atleta João Tainha e o Treinador Rodrigo Reis representaram a Associação de Basquetebol de Santarém na equipa de Sub-14 Masculinos .

Os atletas Aristides Neves e Tiago Ferreira jogaram pela equipa de Sub-16 Masculinos , que conseguiu fazer história e estar numa final de Divisão A , perdendo apenas na final com o campeão Lisboa.

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