Cisco integra no prestigiado Guía Repsol 2026

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O Restaurante CISCO, em Almeirim, integra pela primeira vez o prestigiado Guía Repsol 2026. “É com grande satisfação e sentido de responsabilidade”, sublinha o Chef Alexandre Albergaria.



Évora, cidade de gastronomia e cultura, foi a anfitriã, onde se ficaram a conhecer os premiados.



A Gala dos Sóis Guia Repsol é o grande encontro da comunidade gastronómica portuguesa, que reuniu um elevado número de chefs de cozinha de todo o país. Este ano celebrou-se no Teatro Garcia de Resende em Évora, a 13 de abril.



Para elaborar a lista de galardoados na edição 2026, o Guia Repsol contou com inspetores e inspetoras locais, conhecedores profundos da oferta gastronómica de cada uma das regiões e que chegam a todos os cantos de Portugal Continental e ilhas.

Advogados, designers, jornalistas, professores catedráticos, músicos, economistas, médicos… Profissionais de áreas diversas, sem ligação direta ao setor da restauração, mas com um conhecimento aprofundado em gastronomia e uma paixão comum: descobrir os lugares onde existe uma cozinha e um serviço que valem a pena partilhar com o mundo.





