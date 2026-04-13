Raposa sem água no dia 16 abril

A Águas do Ribatejo, devido a intervenções no subsistema de abastecimento de Água da Raposa, para intervenções de limpeza da conduta de abastecimento, vai suspender o abastecimento de água, no período entre as 08h30 e as 17h30, no dia 16 de março (quinta-feira).
Locais afetados:
Azinhaga das Catrinas
Rua Ti Rita do André
Rua das Sequeiras
Rua da Sede
Rua do Depósito de Água
Foros do Casalinho
Vale dos Biscais
EN114 (a sul de entroncamento com a rua do Depósito da Água)
A AR alerta que se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo
tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).