Raposa sem água no dia 16 abril

Imprimir

A Águas do Ribatejo, devido a intervenções no subsistema de abastecimento de Água da Raposa, para intervenções de limpeza da conduta de abastecimento, vai suspender o abastecimento de água, no período entre as 08h30 e as 17h30, no dia 16 de março (quinta-feira).



Locais afetados:

Azinhaga das Catrinas

Rua Ti Rita do André

Rua das Sequeiras

Rua da Sede

Rua do Depósito de Água

Foros do Casalinho

Vale dos Biscais

EN114 (a sul de entroncamento com a rua do Depósito da Água)



A AR alerta que se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo

tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).