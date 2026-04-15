Alpiarça assinala 52 anos do 25 de Abril com programa cultural e desportivo

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O Município de Alpiarça vai assinalar os 52 anos da Revolução de 25 de Abril com um conjunto de iniciativas culturais, desportivas e institucionais, que decorrem nos dias 24 e 25 de abril, em vários espaços do concelho.

As comemorações têm início no dia 24 de abril, pelas 20h30, no Mercado Municipal, com a realização da Assembleia Municipal Comemorativa do 25 de Abril. Pelas 22h00, o mesmo espaço acolhe o espetáculo musical “Liberdade em Flor – A História cantada do 25 de Abril”, interpretado pelo Coro Infantojuvenil Os Traquinas, com entrada livre.

À meia-noite, terá lugar o tradicional hastear da bandeira, no jardim lateral ao Mercado Municipal, momento que contará com a participação da Banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro e do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.

No dia 25 de abril, as celebrações prosseguem com atividades dirigidas a diferentes públicos. Pelas 10h00, o Complexo dos Patudos recebe a “Kids Race dos Patudos”, uma prova de atletismo e caminhada organizada em parceria com o Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, destinada aos mais jovens.

Durante a tarde, o Estádio Municipal acolhe, a partir das 14h00, a Prova de Pista 25 de Abril, integrada no calendário oficial da Associação de Ciclismo de Santarém.

A partir das 15h00, o Mercado Municipal volta a ser palco da iniciativa “A Festa da Liberdade”, com um conjunto diversificado de atividades. O programa inclui “Sábados a Contar”, jogos tradicionais e de tabuleiro, bem como atuações culturais, destacando-se, pelas 16h00, a participação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça e do FIFCA – Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes, que contará com a presença de uma comitiva proveniente da Eslováquia.

O Município de Alpiarça deixa um apelo a toda a população para associar-se às comemorações e participar nas diversas iniciativas preparadas para celebrar os valores da liberdade, da democracia e da participação cívica.