Oficinas de dança e artes animam Almeirim no âmbito do FIFCA’26

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O Espaço Multiusos de Almeirim – IVV recebe, nos dias 27, 28 e 29 de abril, um conjunto de oficinas de dança e música, integrado na programação do Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes (FIFCA’26), iniciativa que promove o encontro entre tradições culturais nacionais e internacionais.

Durante três noites consecutivas, entre as 21h00 e a meia-noite, o espaço será palco de atividades abertas ao público, com destaque para oficinas de dança acessíveis a participantes de todas as idades, independentemente da experiência prévia. A iniciativa pretende incentivar a participação ativa da comunidade e proporcionar momentos de aprendizagem e convívio cultural.

Além das oficinas de dança, o programa contempla workshops de música com entrada gratuita, que contam com a participação de comitivas internacionais presentes no festival, que vão partilhar ritmos, coreografias e tradições características dos seus países de origem. Esta vertente internacional constitui um dos elementos distintivos do FIFCA, que contribui para a valorização da diversidade cultural e para o intercâmbio entre diferentes comunidades.

Paralelamente às atividades artísticas, o recinto vai acolher uma feira de artesanato, onde artesãos locais terão oportunidade de expor e comercializar os seus produtos, promovendo o trabalho manual e as tradições regionais. O público poderá ainda usufruir de uma área dedicada à oferta de doces e bebidas, reforçando o ambiente festivo e de convívio ao longo das três noites.

A organização dirige o convite a toda a população, bem como a grupos de folclore e associações da região, incentivando a participação numa iniciativa que procura fortalecer os laços comunitários e valorizar o património cultural.