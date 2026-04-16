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Sociedade

Novidade: Câmara distingue personalidades em Sessão Solene

Por: Redação 16 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim vai prestar homenagem a algumas figuras do concelho no dia 14 maio, dia do concelho e feriado municipal.

A sessão solene vai decorrer no IVV à noite e visa dar um novo formato às distinções que são feitas anualmente.

As personalidades que vão ser distinguidas ainda não é conhecido e deve ser levado, em breve, a reunião da autarquia.

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