Novidade: Câmara distingue personalidades em Sessão Solene

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim vai prestar homenagem a algumas figuras do concelho no dia 14 maio, dia do concelho e feriado municipal.



A sessão solene vai decorrer no IVV à noite e visa dar um novo formato às distinções que são feitas anualmente.



As personalidades que vão ser distinguidas ainda não é conhecido e deve ser levado, em breve, a reunião da autarquia.