II Jornadas da ULS Lezíria regressam em 2027 em Almeirim

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) anunciou que a segunda edição das suas Jornadas irá realizar‑se nos dias 15 e 16 de abril de 2027, em Almeirim, sob o tema “Criar Valor em Saúde: da Transformação ao Impacto”.

O anúncio foi feito no encerramento da primeira edição das Jornadas da ULS Lezíria, que decorreu nos dias 9 e 10 de abril, na Escola Superior Agrária de Santarém, e que contou com a participação de mais de 450 pessoas, entre presença física e acompanhamento por transmissão online.

O evento promoveu a partilha de experiências, a reflexão sobre o trabalho em equipa e o reforço da integração de cuidados, apontados como pilares essenciais para uma resposta mais eficaz e centrada nos utentes, num contexto de crescente exigência sobre os serviços de saúde.

Durante a sessão de encerramento, o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou o valor da participação coletiva, sublinhando que “aprendemos todos uns com os outros, através da partilha e da experiência”. O responsável agradeceu ainda o contributo das comissões organizadora, científica e de avaliação de trabalhos, bem como o envolvimento dos participantes, patrocinadores e do Instituto Politécnico de Santarém, sublinhando a consolidação de relações profissionais ao longo do processo.

Os debates realizados ao longo das jornadas centraram‑se sobretudo na articulação entre os diferentes níveis de cuidados, no alinhamento de processos e na superação de barreiras institucionais, reforçando a ideia de que a resposta do sistema de saúde exige trabalho em equipa e atuação integrada.

A diretora clínica para os cuidados de saúde primários, Ana Calado, e a enfermeira‑diretora, Fátima Lopes, apresentaram uma visão estratégica assente na ciência, na equidade no acesso, na sustentabilidade, no trabalho em rede e na inovação tecnológica, com foco na criação de valor em saúde. A mensagem central deixada durante as jornadas foi clara: “o futuro constrói‑se juntos”, defendendo uma resposta cada vez mais humanizada às pessoas.

As Jornadas inserem‑se num conjunto alargado de iniciativas promovidas pela ULS Lezíria sob o mote #SomosTodosULSLezíria, que inclui o projeto “Histórias que Inspiram”, uma caminhada solidária prevista para o final de maio e a Feira da Saúde, agendada para o último trimestre de 2026.

Com o anúncio da próxima edição, a ULS Lezíria reforça o seu compromisso com a melhoria contínua dos cuidados de saúde, a valorização dos profissionais e o fortalecimento do trabalho em equipa, apontando Almeirim como palco da continuação deste percurso em 2027.