Louane Silva é campeã nacional de Jiu-Jitsu e faz história para Almeirim

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A atleta Louane Silva, do Fightclub Almeirim, sagrou-se este sábado, dia 18 de abril, campeã nacional de Jiu-Jitsu, no Campeonato Nacional da modalidade, que decorreu no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.

A competição reuniu mais de 600 atletas provenientes de mais de 15 nacionalidades, integrando o circuito ibérico da modalidade e afirmando-se como uma das principais provas do calendário nacional e internacional.

Com esta vitória, Louane Silva torna-se a primeira atleta a conquistar um título nacional de Jiu-Jitsu, alcançando um marco inédito para o desporto local.

A Fightclub Almeirim vê assim reconhecido o trabalho desenvolvido na formação de atletas, num resultado que reforça a presença do clube em contexto competitivo nacional e destaca o crescimento da modalidade no concelho.