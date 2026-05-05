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Desporto

Louane Silva sagra-se campeã de kickboxing em estreia semi-profissional

Por: Inês Ribeiro 05 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A atleta Louane Silva, da Fightclub Almeirim, sagrou-se campeã de kickboxing no sábado, dia 2 de maio, na gala de Muay Thai “Will2Fight”, realizada no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, um dos eventos de maior destaque no calendário nacional da modalidade.

Naquela que foi a sua estreia em contexto semi-profissional, a jovem lutadora evidenciou um desempenho sólido, marcado pela determinação e qualidade técnica. Ao longo do combate, conseguiu impor o seu ritmo e assegurar uma vitória que representa um marco significativo tanto na sua carreira como para a academia que representa.

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