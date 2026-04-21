Almeirim ganha novo espaço desportivo para futebol e basquetebol

A cidade de Almeirim vai receber um Footpark, um minicampo de futebol de acesso livre, integrando um dos 32 locais selecionados pela Missão Continente e pela Fundação do Futebol – Liga Portugal para a promoção da prática desportiva.
A Câmara Municipal de Almeirim escolheu a zona da Urbanização Campos de Almeirim, na zona sul da cidade, para a instalação deste novo equipamento desportivo, cuja inauguração está prevista para o dia 13 de maio. A cerimónia contará com a presença de um internacional português, mascotes, freestylers e diversas entidades ligadas ao mundo do futebol.
O Footpark será idêntico ao Campo UEFA existente na zona do ALFA, na zona norte da cidade, estando totalmente equipado para a prática de futebol e basquetebol.
O Município de Almeirim já se encontra a preparar o terreno para a instalação do equipamento, que terá um custo de 23.406,50 euros, correspondente à intervenção municipal. O restante equipamento será financiado integralmente pela Missão Continente e pela Fundação do Futebol – Liga Portugal. As entidades envolvidas assinaram um protocolo com a autarquia, que assume a responsabilidade pela gestão e manutenção do Footpark.
O projeto teve início em 2024, com a instalação do primeiro Footpark em Matosinhos, e segundo a Missão Continente e a Fundação do Futebol – Liga Portugal, estes espaços têm como objetivo promover a prática desportiva, com foco no futebol, junto das comunidades locais, sendo igualmente parques acessíveis a toda a população.
“Com os Footparks, estamos a incentivar a paixão pelo desporto e pelo futebol e a apoiar uma vida mais ativa e saudável. Queremos contribuir para o bem‑estar físico e emocional de todos”, referem as entidades promotoras.
Até 2027, está prevista a instalação de 32 espaços, materializando a aposta do Continente e da Liga Portugal, através da Missão Continente e da Fundação do Futebol, respetivamente, no reforço do apoio às comunidades locais e no contributo para o desenvolvimento económico e social das regiões.