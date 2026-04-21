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Economia

Tertúlia da Quinta distinguido com o estatuto PME Líder 2025

Por: Redação 21 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O restaurante Tertúlia da Quinta acaba de ser oficialmente reconhecido com o prestigiado estatuto de PME Líder 2025, distinção atribuída pelo IAPMEI que visa destacar empresas nacionais com elevados níveis de solidez, desempenho económico e contributo relevante para a economia portuguesa.

“É um enorme orgulho e gratidão alcançarmos este marco”, partilha Sérgio Rodrigues, proprietário do espaço. O galardão reflete não apenas a saúde financeira da organização, mas também a consistência e qualidade do serviço prestado ao longo do último ano. “Este prémio não é apenas nosso — é também de todos os que nos visitam, confiam e fazem parte da nossa história”, refere a nota enviada à imprensa, sublinhando o papel fundamental dos clientes na consolidação do projeto.

Com esta certificação, a Tertúlia da Quinta reforça a sua posição no setor da restauração e turismo, integrando um grupo restrito de empresas com perfis de risco superiores e estratégias de crescimento sustentadas. A equipa assegura que continuará a trabalhar com a dedicação e o cuidado de sempre, mantendo o compromisso com a qualidade e a valorização da experiência de quem visita o espaço.

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