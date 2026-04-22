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Desporto

Paço dos Negros disputa final da Taça INATEL Santarém a 25 de abril

Por: Daniel Cepa 22 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A ADCR Paço dos Negros vai disputar a final da Taça Fundação INATEL Santarém em Futebol 11, no próximo dia 25 de abril, às 16h00, frente ao SRC Pegões. O encontro realiza‑se no Campo de Jogos da Assunção Coimbra, na Azinhaga, concelho da Golegã.

A equipa pacense superou as várias eliminatórias da Taça INATEL e garantiu a presença no jogo decisivo da prova, ao vencer os Lobos do Carvalhal nas meias-finais da competição, através da marcação de grandes penalidades.

A final integra um programa mais alargado, que terá início às 12h00 com a receção das entidades, seguindo‑se o almoço convívio, animação musical e, após o jogo, a entrega de troféus, marcada para as 18h00. O programa inclui ainda a atuação do Rancho Folclórico “Os Campinos de Azinhaga”.

A presença do Paço dos Negros na final da Taça INATEL Santarém constitui mais um marco importante para o clube e para a localidade, num ano em que a equipa se tem afirmado como uma das referências do futebol INATEL no distrito.

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