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Desporto

Almeirim recebe Final da IV Taça de Portugal de Walking Football

Por: Daniel Cepa 27 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A cidade de Almeirim vai acolher, no próximo dia 9 de junho, o Torneio Final da IV Taça de Portugal de Walking Football, integrado no V Circuito Nacional de Walking Football 2025/26, correspondendo à 18.ª etapa da competição.

O evento, promovido pela Walking Football Portugal, em parceria com o Município de Almeirim, reunirá as equipas finalistas desta prova nacional, numa modalidade que tem vindo a crescer em Portugal, apostando na prática desportiva inclusiva, segura e adaptada.

O torneio final assume especial relevância no calendário da modalidade, uma vez que define o vencedor da Taça de Portugal, encerrando um percurso competitivo que envolve clubes e praticantes de várias regiões do país ao longo da época.

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