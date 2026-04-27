CKSBR conquista pódio no 4.º Open de Odivelas

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O Clube Karate Shotokan de Benfica do Ribatejo (CKSBR) marcou presença no 4.º Open de Odivelas, realizado no sábado, dia 25 de abril, uma competição que reuniu cerca de 500 karatecas, em representação de várias escolas de karaté de todo o país.

Diogo Midões, do CKSBR, conquistou o 3.º lugar em Kumite Juvenil Masculino (+50 kg), garantindo um pódio para o clube numa prova de elevado nível competitivo.

Para além de Diogo Midões, representaram o clube os atletas Bianca Midões, Sofia Silva, Margarida Moço, Margarida Silva, Caetana Silva, Rafael Fernandes, Mariana Moço e Santiago Eduardo, que competiram em diferentes escalões, contribuindo para a participação coletiva do CKSBR no evento.

A comitiva esteve acompanhada pelo treinador Pedro Bento, que liderou os atletas ao longo da competição.

O clube deixou ainda um agradecimento especial aos encarregados de educação, destacando o apoio constante nas bancadas e a confiança depositada no percurso desportivo dos atletas.