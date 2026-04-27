Fazendense perde pontos e relança luta pelo título

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O Fazendense saiu derrotado do Entroncamento por 3-1, em encontro da 26.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, num resultado que representa um revés nas contas do título. Guilhas foi o autor do golo da equipa fazendense.

Quando faltam ainda quatro jogos para o final da competição, a equipa viu encurtar para apenas um ponto a vantagem (ou desvantagem) em relação ao Mação, principal oponente na corrida ao primeiro lugar, que venceu por 3-0.

A quarta derrota da temporada deixa o Fazendense sob pressão para alcançar o desejado título distrital que foge há vários anos. O Fazendense soma 64 pontos e o Mação 63. Na próxima jornada, os charnecos recebem o Torres Novas.

Já na 2.ª Divisão Distrital, o Benfica do Ribatejo também não teve motivos para sorrir. A formação benifquista perdeu em casa frente ao Samora Correia B, por 3-2.