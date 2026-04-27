GNR deteta 93 infrações por falta de inspeção periódica no distrito de Santarém

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O Comando Territorial de Santarém da GNR realizou, entre os dias 20 e 26 de abril, um conjunto de operações no distrito que resultaram em 42 detenções, no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, da sinistralidade rodoviária e da fiscalização contraordenacional.

De acordo com o balanço semanal divulgado pela GNR, a maioria das detenções esteve relacionada com crimes rodoviários, destacando‑se 25 casos por condução sob o efeito do álcool e nove por condução sem habilitação legal. Foram ainda detidas duas pessoas por tráfico de estupefacientes, duas por desobediência, uma por violência doméstica contra cônjuge ou análogos, uma por resistência e coação sobre funcionário e uma por difamação, calúnia e injúria.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR detetou 572 infrações, com destaque para 93 por falta de inspeção periódica obrigatória, 60 relacionadas com tacógrafos, 34 por falta de seguro de responsabilidade civil, 25 por não utilização ou uso incorreto do cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças, e 23 por uso indevido do telemóvel durante a condução. Foram ainda registadas 22 infrações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e duas por excesso de velocidade.

Durante este período, foram contabilizados 51 acidentes de viação no distrito de Santarém, dos quais resultaram dois feridos graves e 13 feridos leves.

A nível de fiscalização geral, foram elaborados 121 autos de contraordenação, dos quais 95 no âmbito do trânsito e da segurança rodoviária, 19 autos genéricos e sete relacionados com o consumo de produtos estupefacientes.