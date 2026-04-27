Judoca Patrícia Sampaio inspira alunos em fórum de desporto em Alpiarça

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O auditório do Agrupamento de Escolas de José Relvas, em Alpiarça, encheu-se na manhã desta segunda-feira, dia 27 de abril, para acolher o “Fórum Desporto – Do Tatami ao Pódio Olímpico”, uma iniciativa integrada no Desporto Escolar e promovida no âmbito do curso profissional de Técnico/a de Desporto. O evento contou com a presença da judoca olímpica Patrícia Sampaio, que recebeu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e reuniu centenas de alunos.

A sessão proporcionou um momento de partilha entre a atleta e os alunos, marcado por perguntas e respostas sobre o seu percurso, desafios e conquistas no judo. Ao longo da conversa, Patrícia Sampaio explicou como surgiu o seu interesse pelo judo, modalidade à qual deu uma segunda oportunidade, depois de uma primeira experiência que não a cativou.

Entre os temas abordados, a atleta sublinhou as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira, com especial destaque para as lesões que marcaram o ciclo entre os Jogos Olímpicos de Tóquio e de Paris. “A maior dificuldade é enfrentar as lesões e ter coragem para voltar à competição”, referiu, acrescentando que o regresso exige tempo, resiliência e reconstrução física e mental.

A componente psicológica foi também um dos pontos centrais da intervenção. A atleta explicou que recorreu a acompanhamento especializado para lidar com a pressão da alta competição e deixou uma mensagem aos alunos. “A pressão é um privilégio”, afirmou, explicando que esta representa o reconhecimento do valor e do trabalho desenvolvido.

Questionada sobre a conciliação entre o desporto e os estudos, Patrícia Sampaio defendeu a importância de manter ambas as vertentes, apesar das exigências. A judoca revelou que nunca abandonou o seu percurso académico e que optou por adaptar o ritmo às exigências da carreira desportiva.

No final do fórum, realizou-se uma sessão prática, no pavilhão da escola, orientada pela atleta, durante a qual os alunos tiveram a oportunidade de participar em exercícios de treino e de aplicar algumas das técnicas e princípios do judo.

A iniciativa teve como objetivo promover o desporto junto da comunidade escolar e inspirar os mais novos.