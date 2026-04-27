Natação dos 20 Kms de Almeirim conquista vários pódios no XVII Torneio do Sorraia

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A secção de natação da Associação 20 Kms de Almeirim esteve em destaque no XVII Torneio do Sorraia, realizado no passado dia 26 de abril, nas Piscinas Municipais de Coruche, ao alcançar vários lugares de pódio na prova.

A equipa almeirinense foi representada pelos atletas Alexandre Zahari, Artur Silva, Beatriz Duque, Eduardo Duque, Leonardo Cebrian, Manuel Moniz e Tomás Madeira, acompanhados pela treinadora Mariana Silva.

Em termos de resultados, Beatriz Duque conquistou o 1.º lugar nos 100 metros costas, no escalão juvenil. Subiram ainda ao pódio Leonardo Cebrian, com o 2.º lugar nos 100 metros costas (infantil B), Manuel Moniz, que obteve o 2.º lugar nos 100 metros livres (juvenil) e o 3.º lugar nos 100 metros costas, e Tomás Madeira, com o 2.º lugar nos 100 metros mariposa (infantil B).

A secção de natação dos 20 Kms de Almeirim destacou que os resultados alcançados são fruto do trabalho desenvolvido ao longo da época, sublinhando que “mais uma vez os nossos atletas mostraram que estavam à altura, trazendo resultados incríveis, fruto de muito trabalho e dedicação”.