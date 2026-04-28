PJ realiza buscas no distrito de Santarém em operação por fraude de fundos comunitários

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A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta‑feira uma operação policial de grande dimensão nos distritos do Porto, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora, no âmbito de uma investigação por suspeitas de fraude na obtenção de subsídios comunitários.

A ação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, envolveu o cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão, direcionados a domicílios, sedes de sociedades comerciais e a um escritório de advogados. Foram ainda executados três mandados de detenção, fora de flagrante delito.

Em causa estão suspeitas da existência de um esquema fraudulento, envolvendo várias empresas que, através de faturação fictícia e sobrefaturação, terão obtido indevidamente fundos comunitários superiores a 15 milhões de euros, ao abrigo dos programas Portugal 2020 e Alentejo 2020.

Segundo a Polícia Judiciária, no decurso das buscas foram recolhidos elementos de prova relevantes para a investigação, estando agora em curso a sua análise, com vista ao apuramento integral das responsabilidades criminais e à conclusão do processo.

A operação contou com a participação de 92 inspetores da PJ, um Juiz de Instrução Criminal, dois Magistrados do Ministério Público e um representante da Ordem dos Advogados.

Os três detidos, dois homens e uma mulher, serão presentes esta quinta‑feira a primeiro interrogatório judicial, em Évora, para eventual aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional de Évora.