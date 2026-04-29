Aumento combustíveis: Santa Casa atribui suplemento aos funcionários

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Na sequência do aumento dos custos dos combustíveis e conscientes do impato que esta situação tem no dia a dia de todos, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim deliberou atribuir a todos os colaboradores, de forma temporária e dentro das possibilidades da Instituição, um suplemento de apoio com o objetivo de ajudar a compensar este acréscimo de despesas.



“O aumento dos preços dos combustíveis, provocado pelo atual contexto internacional, tem vindo a pressionar os orçamentos familiares. Neste sentido, decidimos atribuir um apoio suplementar durante esta fase, como forma de ajudar a minimizar esse impacto significativo. Este é um investimento que queremos assumir, porque é nosso dever apoiar não só os mais vulneráveis, mas também os nossos colaboradores. Não se trata de uma preocupação recente, mas sim de uma orientação estratégica da Instituição, que procura sempre valorizar ao máximo os colaboradores, sem comprometer a sua sustentabilidade financeira”, justifica Pedro Sousa e Silva, tesoureiro da Misericórdia.



Este apoio será revisto periodicamente, em função da evolução do contexto.

As estimativas provisórias apontam para um aumento dos preços dos combustíveis já no início da próxima semana, numa altura em que o petróleo continua a valorizar nos mercados internacionais.