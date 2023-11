Nova Creche da Misericórdia custa 10 mil euros

Em função da atual legislação e das necessidades prementes, a Misericórdia de Almeirim decidiu avançar com o processo de expansão do Colégio Conde de Sobral para receber mais uma creche, desta feita com capacidade para 46 crianças. A Misericórdia está a investir 10 mil euros para a adaptação do espaço.

A obra de restruturação do Hospital e reconversão em Colégio Conde Sobral, quando projectada foi preparada para o futuro, permitindo uma fácil expansão/alargamento da sua capacidade.



Entende a instituição que esta optimização de recursos é mais vantajosa para todos, incluindo o Estado e para famílias.

Com o alargamento da capacidade a Misericórdia pretende colmatar, durante este ano letivo, a lista de espera existente, cumprindo assim a sua missão junto da comunidade local, mais concretamente das Famílias, que em função das suas necessidades e facilitando a conciliação da vida familiar e profissional, poderão usufruir dos serviços da nova creche.

A obra vai ficar concluída no primeiro trimestre do novo ano.

A Misericórdia de Almeirim investe há largos anos na primeira infância, dotando de ferramentas a criança de hoje para o adulto de amanhã. Através de um modelo pedagógico, abrangente a todas as valências, prepara as crianças para um futuro de sucesso com capacidade de autonomia e resiliência, em que a essência do trabalho é voltado para a preservação do Planeta, a importância da Família e o respeito pelos Valores Humanos e Sociais, respeito pelo próximo.

Acresce também a larga experiência que o Colégio tem na integração e inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais, tendo resultados muito positivos com os grupos onde estão inseridos.

A Misericórdia de Almeirim atualmente tem capacidade para 139 bebés, 144 crianças em idade pré-escolar e 30 crianças em idade de primeiro ciclo. E está, pelas Famílias, pronta para abraçar mais este desafio de 46 crianças.